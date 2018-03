Força de paz requer pelo menos 20 mil homens Uma força internacional de paz para o Oriente Médio requer pelo menos 20 mil soldados, segundo um estudo de um instituto militar do Pentágono. Enquanto o Departamento de Defesa continua afirmando que não tem planos para enviar uma força de paz dos EUA ao Oriente Médio, institutos como a School of Advanced Military Studies (SAMS, uma escola de treinamento do Exército americano) completaram os planos sobre que tipo de estrutura deveria ter uma força de paz a ser enviada à região. A força em questão, diz um estudo de 68 páginas do SAMS, exigiria, no primeiro ano de atividades, o envio de pelo menos 20 mil homens "bem armados" a lugares-chave como Jerusalém, Gaza, Hebron e Nablus. A força de paz deveria ser dotada de uma centena de blindados, 25 tanques, armas pesadas, helicópteros de ataque e aviões-espiões sem pilotos, afirma o estudo, divulgado hoje (05) pelo jornal Washington Times. Nesse estudo sobre a situação, as forças israelenses são descritas como "bem armadas e adestradas" e se destaca que as tropas de Tel Aviv "são famosas por ignorar as leis internacionais no cumprimento das missões que lhe são confiadas". Mesmo assim, "é improvável que abram fogo contra as tropas americanas". Muito mais cautelosa é a avaliação que aparece no informe sobre o Mossad, o serviço secreto israelense - que é qualificado como "imprevisível, impiedoso e astuto". O estudo do SAMS (o centro de treinamento do Exército fica em Fort Leavenworth, no Kansas) vê possíveis perigos para as forças de paz também entre os jovens palestinos". Enquanto uma força internacional de paz é bem vista pelos palestinos, o governo de Israel se opõe à idéia. O envio de tropas americanas ao Oriente Médio, no âmbito de uma força internacional, encontra muita resistência inclusive dentro dos EUA.