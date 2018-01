Força Delta vasculha palácio em busca de Saddam Hussein Homens das forças especiais norte-americanas invadiram e revistaram a residência de verão de Saddam Hussein, sobre o Lago Tharthar, 90 quilômetros ao norte de Bagdá. "Nossas forças especiais entraram no Palácio de Tharthar e têm gozado de uma ampla liberdade de manobra", informou o general Vincent Brooks, no Comando Central no Catar, ao mostrar imagens da incursão noturna. "Este palácio era conhecido como a residência utilizada por Saddam Hussein e seus filhos. A incursão não resultou na captura de nenhum líder do regime, mas foram encontrados documentos que serão importantes para ampliar o conhecimento da inteligência (iraquiana) e que já foram examinados", disse. Erguido em 1993 sobre o lago artificial e um sistema de ilhotas, Tharthar é o maior palácio de Saddam, levantado no local onde o líder iraquiano adorava pescar. O complexo possui 455 estruturas, com várias residências para convidados especiais. Na região próxima de Basra, no sul, tropas britânicas invadiram outro palácio, pertencente a Ali Hassan al-Majid, conhecido como "Ali, o Químico", um dos mais próximos assessores de Saddam. Em Kut, 160 quilômetros à sudeste de Bagdá, tropas americanas enfrentam duas divisões da Guarda Republicana, a Adnan e a Al-Nida, que estariam cercadas nas imediações da cidade. O Ministério de Informação iraquiano reconheceu que existem "duros combates" em Kut. "Infligimos importantes perdas e matamos um grande número deles", afirmou o ministro Mohamed Said al-Sahaf. Ainda de acordo com o regime iraquiano, "os fedayn destruíram na noite de quarta-feira três tanques e um veículo de transporte de tropas, e repeliram um ataque inimigo em Muzana (mais ao sul), onde destruíram hoje um tanque e derrubaram um avião". Veja o especial :