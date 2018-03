Força dos EUA sofre ataque com míssil no Afeganistão Um míssil foi disparado contra forças especiais dos EUA no leste do Afeganistão, mas ninguém ficou ferido, segundo informações do Exército americano. O míssil de 107 mm foi disparado nas proximidades de Asadabad, a capital da província de Kunar, cerca de 160 km a nordeste de Cabul, disse o major Steve Clutter, na Base Aérea de Bagram. Segundo ele, soldados não conseguiram encontrar a pessoa que lançou o míssil. O major não deu mais detalhes do ataque.