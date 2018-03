"Força é a última opção", diz Bush O presidente dos EUA, George W. Bush, disse que, se for necessário o uso da força para desarmar o Iraque, seu país agirá e vencerá. ?Agiremos de forma decisiva, junto a outros países, e venceremos?. Bush também afirmou que ?o uso da força é a última opção?. Bush, no enanto, se eximiu da responsabilidade de buscar uma solução pacífica para a crise. ?Se nos impõem a guerra, libertaremos, junto com nossos aliados, o Iraque deste ditador cruel?. Bush disse ainda que o desarmamento do Iraque demonstrará que as ?nações livres? têm vontade e determinação para defender a paz.