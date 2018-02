Força internacional ajudará em investigação no Afeganistão Os soldados da força de paz internacional concordaram em ajudar nas investigações sobre o assassinato, no final de semana, do vice-presidente Abdul Qadir, enquanto cresciam as especulações de que o crime possa estar mais relacionado à vingança e aos negócios do que a tramas para derrubar o governo. Paralisado em meio à tentativa de esclarecer o assassinato de sábado, o governo do presidente Harmid Karzai pediu nesta segunda-feira a ajuda da Força Internacional de Assistência à Segurança (Fias), formada por 19 países, no sentido de encontrar os assassinos. O comandante da força de paz, o major turco Hilmi Akin Zorlu, afirmou que uma força-tarefa conjunta seria formada, incluindo representantes do seu comando e dos ministérios afegãos da Justiça e do Interior. "É vital trazer os perpetradores deste crime à Justiça tão logo seja possível ", disse Zorlu. Qadir foi morto a tiros, com um neto, por dois homens armados, enquanto estava deixando seu escritório no centro de Cabul, em plena luz do dia. Os assassinos fugiram.