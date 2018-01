Força internacional mata 35 rebeldes no Iraque Forças internacionais e tropas iraquianas entraram em combate contra guerrilheiros supostamente vindos do Irã que deixou 35 dos rebeldes e sete policiais iraquianos mortos. A batalha teve lugar na cidade de Suwariya, no centro-sul do país, a 50 km de Bagdá, diz o tenente-coronel polonês Artur Domanski. ?Fomos informados de uma entrada ilegal de um grande grupo rebelde vindo do Irã que ameaçava a força multinacional?, afirmou. Os invasores foram confrontados por tropas americanas, iraquianas e ucranianas, contou. Além dos 35 mortos, outros 40 rebeldes foram presos, disse. Domanski não soube definir a nacionalidade dos rebeldes.