Força terrestre do Irã realiza manobras As manobras Grande Profeta II dos Guardiães da Revolução Islâmica do Irã entraram neste sábado em seu terceiro dia, passando a contar também com as forças terrestres, informou a agência "Fars". "Dez brigadas mecanizadas das forças terrestres dos Guardiães da Revolução Islâmica começaram suas operações simultaneamente no sul, sudeste, sudoeste, oeste, nordeste e noroeste do país", disse o general Mohamad Reza Zahedi, comandante da tropa de elite. Segundo o militar iraniano, as manobras têm como objetivo "demonstrar o poder defensivo da República Islâmica". Os soldados estão utilizando "munições modernas, com capacidade de penetrar coletes à prova de balas". "O armamento anti-helicópteros tem o dobro de alcance", acrescentou Zahedi. Ele disse também que serão testados novos foguetes, com maior capacidade para penetrar em veículos blindados. O Exército iraniano e os Guardiães da Revolução começaram na quinta-feira, 02, uma série de manobras, especialmente na zona do Golfo Pérsico As manobras iranianas começaram três dias depois de 25 países, liderados por Estados Unidos, Reino Unido, França e Itália, realizarem uma série de exercícios militares no Golfo Pérsico.