Forças afegãs e norte-americanas prendem líder da Al-Qaeda Forças afegãs e norte-americanas prenderam um líder da Al-Qaeda no sudeste do Afeganistão, segundo o chefe da polícia da província nesta segunda-feira. As tropas detiveram quatro afegãos, um árabe e um paquistanês na quinta-feira, 9, na cidade de Khost, segundo Mohammad Ayub, o chefe da polícia da província. "Não temos certeza se o árabe é um dos quatro que fugiram de Bagram em 2005, mas o que eu posso afirmar é que ele é um importante membro da Al-Qaeda", relatou Ayub, fazendo referência à prisão norte-americana na província de Bagram.