Forças afegãs matam pelo menos 16 rebeldes talebans Pelo menos 16 supostos talebans morreram em confronto com forças de segurança afegãs, perto da fronteira com o Paquistão, informaram nesta quarta-feira fontes militares. Segundo o comandante militar Abdul Razak, o incidente ocorreu ontem à noite perto da cidade fronteiriça afegã de Spin Boldak, na província de Kandahar, no sul do país. Razak explicou que "quando os talebans cruzaram a fronteira "começou uma batalha com nossas forças que continuou até que vários deles, pelo menos quatro, retrocederam e retornaram de novo ao Paquistão". "Esta manhã, quando examinamos o local, encontramos os corpos de 16 rebeldes, entre eles o de um comandante, o Mulá Shaheen", afirmou Razak. Shaheen é um dos comandantes talebans mais ativos nessa região e cruza freqüentemente a fronteira junto com seus homens para atacar as forças afegãs e internacionais que vigiam a área, indicou Razak.