Forças americanas atacam em instalação inimiga em Bagdá As forças de coalizão lideradas pelos Estados Unidos lançaram uma operação militar, à noite, em Bagdá, visando uma instalação usada por rebeldes e detonando explosões que reverberaram pela capital iraquiana. ?A instalação era um conhecido ponto de encontro, planejamento e armazenamento para elementos beligerantes, que conduziam ataques às forças de colizão e à infra-estrutura da cidade?, diz uma declaração do Pentágono divulgada em Washington. ?A destruição dessa estrutura vai impedir seu uso pelas forças inimigas no futuro.? A ação da 1ª Divisão Blindada teve início horas depois de uma ataque suicida ao quartel-general italiano no sul da cidade de Nassíria, o mais mortal assalto a forças militares desde o início da ocupação. Mas de uma dezena de detonações foram ouvidas por volta das 21h15 (16h15 de Brasília, aparentemente fora do centro da cidade.