Forças americanas e iraquianas matam 15 rebeldes em Bagdá Em uma operação conjunta com forças iraquianas, tropas americanas apoiadas por pesada artilharia e helicópteros mataram hoje 15 rebeldes durante cinco horas de confronto em Buhriz, perto de Baquba, cerca de 60 quilômetros ao norte de Bagdá. As regiões ao norte e oeste de Bagdá, redutos do deposto Partido Baath, de Saddam Hussein, concentram a resistência armada à ocupação do país e ao governo interino, empossado há um mês. Militares dos EUA disseram que os enfrentamentos começaram quando as tropas americanas e membros da Guarda Nacional do Iraque iniciaram uma revista em um bosque que acreditavam servir de base para os ataques da guerrilha contra as forças de ocupação. Rebeldes dispararam com armas automáticas contra as forças iraquianas, que os perseguiram na cidade de Buhriz. As tropas dos EUA responderam com uma barragem de artilharia. A caçada aos rebeldes levou o confronto até a parte sul da cidade, assustando os moradores. No subúrbio de Al-Dora, em Bagdá, franco-atiradores mataram o brigadeiro Khaled Dawoud, ex-chefe de militar no distrito de Nahyia, no sul do Iraque, durante o governo de Saddam. O filho dele também foi morto. Na Cidade do Kuwait, a empresa Kuwait and Gulf Link Transport assegurou ter obtido garantias de que seus sete motoristas seqüestrados na semana passada no Iraque serão libertado. Os reféns são três quenianos, três indianos e um egípcio, cujos países não integram a força multinacional liderada pelos EUA. Segundo a TV al-Arabiya, de Dubai, um líder tribal está servindo de intermediário nas negociações.