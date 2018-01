Forças americanas matam 3 rebeldes no Afeganistão Soldados americanos trocaram fogo com supostos rebeldes no leste do Afeganistão, matando pelo menos três deles, informou o Exército dos Estados Unidos nesta quinta-feira. Não há relatos de vítimas entre os soldados internacionais. Os soldados americanos "entraram em contato com cerca de 30 forças inimigas" ao sul e ao leste de Gardez na quarta-feira, dizia um comunicado do Exército dos EUA divulgado na Base Aérea de Bagram, ao norte de Cabul. "Eles responderam ao fogo, matando três inimigos. Acredita-se que outros dois inimigos também tenham morrido", mas não era possível confirmar essa informação, prosseguia o comunicado. Os soldados envolvidos no combate solicitaram reforço aéreo. Foram enviadas aeronaves A-10 e AC-130, mas nenhuma delas chegou a abrir fogo, segundo os militares. Tropas terrestres foram enviadas para escoltar os soldados de volta a Gardez, uma pequena cidade situada a cerca de 100 quilômetros de Cabul e onde as forças americanas mantêm uma base.