Forças americanas no Iraque recebem combustível de Israel Uma companhia israelense está abastecendo as forças dos EUA no Iraque com derivados de petróleo como parte de um contrato de US$ 70 milhões, informou hoje uma fonte. O acordo é a primeira ligação comercial conhecida entre Israel e o Iraque pós-Saddam Hussein. Muitos iraquianos continuam hostis ao Estado judeu, citando as políticas israelenses com relação aos palestinos. Sonol Israel, uma das maiores companhias petrolíferas do país, e a Morgantown International, dos EUA, receberam o contrato de suprimento de combustível da Halliburton, uma empresa americana envolvida nos esforços de reconstrução no Iraque, segundo a fonte, que exigiu anonimato. A Halliburton já foi chefiada pelo vice-presidente americano, Dick Cheney. A fonte disse que caminhões-tanque começaram há algumas semanas a viajar de Israel para a Jordânia e dali para o Iraque. A fonte não informou a origem do petróleo usado pela firma israelense. Israel não produz petróleo, mas tem uma grande refinaria em Haifa. O Iraque tem as segundas maiores reservas de petróleo do mundo, mas as forças dos EUA têm sido obrigadas a importar combustível refinado porque sabotadores e o mau estado das instalações têm limitado a capacidade doméstica de refino.