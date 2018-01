Forças americanas tomam cidade xiita sagrada de Kerbala As forças americanas tomaram hoje o controle da cidade xiita sagrada de Kerbala, centro do Iraque, após vários dias de intensos combates, nos quais foram mortos mais de 400 paramilitares iraquianos, disse o porta-voz da 101ª Divisão Aerotransportada, o major Hugh Cate. Ele assegurou que a 2ª brigada da divisão havia tomado o controle da estratégica cidade ontem, após colocar fim à resistência de mais de 500 soldados leais ao presidente iraquiano, Saddam Hussein. "A 2ª Brigada venceu as forças paramilitares e controlou a cidade", disse Cate. Segundo ele, pelo menos 100 iraquianos foram tomados como prisioneiros. De acordo com o sargento Mark Swart, um soldado americano morreu e oito ficaram feridos nos intensos combates em Kerbala. O soldado morreu no sábado, quando um batalhão de Infantaria lutava de casa em casa com os milicianos fedayn. Uma granada iraquiana destruiu um tanque de combate Bradley sem deixar vítimas. "Os fedayn perderam uma base", disse o coronel Chris Holden, da 101ª Divisão Aerotransportada, referindo-se aos paramilitares do regime de Saddam Hussein. "Todas as estradas aqui levam a Bagdá e agora nós podemos controlá-las. Elas são seguras e a ameaça de emboscadas é mínima", afirmou. Uma estátua de Saddam foi derrubada em Kerbala e arrastada pela cidade por uma parte da população, com a ajuda dos soldados americanos. Veja o especial :