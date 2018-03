Forças Armadas anunciam deposição de Chávez Membros rebeldes da Guarda Nacional da Venezuela tomaram nesta quinta-feira à noite as instalações da TV estatal venezuelana e tiraram o canal do ar. A informação foi dada por um diretor da emissora, e, em frenta ao prédio, civis comemoravam. O ex-presidente da Venezuela, Carlos Andrés Pérez, declarou a uma emissora de TV colombiana, que o presidente democraticamente eleito do país, Hugo Chávez, já caiu: "Já nos livramos da ditadura". "A esta altura, nós temos a satisfação de dizer ao povo venezuelano, ao povo colombiano e a todos os povos da América Latina, que nos livramos da ditadura de Chávez", disse Pérez. Um grupo de altos oficiais venezuelanos afirmou na noite desta quinta-feira que o país está sob o controle das forças armadas nacionais e que uma "transição pacífica" terá lugar nesta semana. O coronel Marcos Salas, encarregado pela base aérea de La Carlota, em Caracas, disse nesta quinta-feira que "as forças armadas já não apóiam o presidente". Não há notícias do paradeiro do presidente constitucional da Venezuela, Hugo Chávez. O general da Guarda Nacional Alberto Camacho Kairuz afirmou nesta quinta-feira à noite que as as formas armadas controlam o país e que o governo abandonou o poder. O militar, que exercia o cargo de vice-ministro de Segurança do gabinete do presidente Hugo Chávez, convocou a formação de uma junta de governo e disse que os comandantes das quatro armas das Forças Armadas fizeram pronunciamentos apoiando a saída de Chávez. "Todo o país está sob o controle das Forças Armadas, Não há nenhum tipo de resistência, o governo nacional abandonou suas funções", disse Kairuz a uma rede privada de televisão. Ele afirmou não saber onde se encontra Chávez e apelou ao grupo que supostamente protege o presidente que se entregue. "Não queremos um banho de sangue. Queremos uma transição pacífica", disse Kairuz, que depois pediu aos chefes militares leais a Chávez que se somem ao movimento. Según Camacho Kairuz, "Chávez não deu a cara" e prosseguiu: "Não acreditamos que ele a dará." Em declarações à rede de TV Globovisión, Salas afirmou que a esposa do presidente Chávez partiu esta noite da base de La Carlota a bordo de um avião de pequeno porte. Ao ser questionado sobre o paradeiro do presidente, Salas garantiu que ele não se encontra em La Carlota. "A verdade é que não sei onde se encontra", afirmou o coronel da Força Aérea.