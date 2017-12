Forças Armadas desarmam polícia nas Ilhas Fiji Tropas começam a desarmar as duas últimas pequenas concentrações de policiais na primeira tentativa de tomar o controle das Ilhas Fiji, nesta segunda-feira. Na sexta-feira, o chefe das Forças Armadas ameaçava derrubar o governo local. Um comissário que atua nas Ilhas Fiji disse que as tropas tinham ido compor uma unidade policial tática e somente um pequeno grupo da polícia estaria armado, em um bloco de frente, com armas e caminhões. Segundo o comissário não houve nenhum choque ou violência entre as duas polícias e o grupo não representou nenhuma ameaça à ação das tropas naquela região do Pacífico Sul.