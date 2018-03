Forças Armadas iranianas em estado de alerta O ministro da Defesa do Irã, Ali Shamkhani, afirmou hoje que as Forças Armadas iranianas "estão em estado de alerta para reduzir as conseqüências de um eventual ataque ao Iraque". Durante entrevista coletiva em Teerã, da qual participou seu colega kuwaitiano, xeque Jaber Mubarak al-Hamad, Shamkhani reiterou a posição de "neutralidade ativa", com a qual o Irã se propõe a manter a diplomacia para evitar uma nova guerra na região. Por este motivo, o ministro iraniano reiterou ao Iraque um pedido para "que respeite as resoluções das Nações Unidas". Por outro lado, Shamkhani acrescentou que "um ataque unilateral seria contrário à segurança regional e que qualquer ação só deverá ser tomada sob o manto da comunidade internacional".