Forças britânicas encontram caixas com restos humanos Forças britânicas no sul do Iraque disseram hoje ter encontrado centenas de caixas com restos humanos em um depósito perto da cidade de Zubayr. Não há indicações imediatas sobre as nacionalidades dos mortos, que aparentemente estão lá há bastante tempo. Segundo o porta-voz militar britânico, Jack Kemp, as caixas encontrados contêm sacos etiquetados com restos humanos em seu interior. "Não posso especular sobre a origem dos restos. Tudo o que posso dizer é que eles não são desta guerra, devido ao estado dos ossos, que estão decompostos", disse Kemp. Os soldados também descobriram um catálogo de fotos dos mortos. As fotos mostram que alguns deles levaram um tiro na cabeça. Veja o especial :