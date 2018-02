Forças curdas recuperam partes de represa no Iraque Forças curdas tomaram partes da represa de Mosul, a maior do Iraque, no domingo, informaram oficiais de segurança curdos. O avanço acontece menos de duas semanas depois de a represa ter sido capturada pelo grupo Estado Islâmico (anteriormente chamado de Estado Islâmico do Iraque e do Levante, EIIL). Aviões dos Estados Unidos e do Iraque auxiliaram o avanço curdo bombardeando militantes perto da região.