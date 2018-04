Forças de Assad intensificam ataque a rebeldes em Homs

Grupos de ativistas sírios afirmaram que dezenas de milhares de manifestantes tomaram as ruas de diversas cidades de seu país ontem, após as orações da sexta-feira. Segundo os militantes antigoverno, as forças leais ao ditador Bashar Assad continuaram o ataque às vizinhanças controladas pelos rebeldes em Homs, que está sob o fogo do Exército desde o dia 4, e ao menos 26 pessoas foram mortas.

As organizações opositoras sírias afirmaram que as manifestações ocorreram de Deraa, no sul, a Alepo e Idlib, no norte; e de Deir el-Zour, no leste, às imediações da capital, Damasco. Os Comitês de Coordenação Local afirmaram que as forças de segurança dispararam contra os militantes em alguns protestos.

De acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos, os ataques em Homs concentraram-se nos bairros de Baba Amr, Bayadah, Khaldiyeh e Inshaat. Vídeos amadores mostraram que ao menos um tanque disparava contra Baba Amr. Segundo a entidade, uma das mortes ocorreu na vizinhança de Mazzeh, em Damasco, quando as forças de Assad abriram fogo contra manifestantes, ferindo outras 12 pessoas.

A ONG afirmou ainda que um dos maiores protestos ocorreu no vilarejo de Dael, no sul da Síria, onde mais de 10 mil marcharam pela queda de Assad. O observatório disse ainda que um civil e um soldado leal ao regime morreram em um combate entre o Exército e desertores.

Dois fazendeiros do Líbano foram atingidos por disparos vindos da Síria na região de Qaa, nas proximidades da fronteira entre os países.

O chanceler chinês, Zhai Jun, chegou ontem a Damasco para manifestar o apoio do governo de Pequim ao autocrata sírio, um dia depois de a Assembleia-Geral da ONU ter aprovado por maioria uma resolução que pede a saída de Assad e condena a repressão de seu regime aos protestos que exigem sua deposição.

Juntamente com a Rússia e outros dez países, a China votou contra a moção. No Conselho de Segurança, Moscou e Pequim já haviam vetado uma resolução contra o ditador.

"O que está acontecendo na Síria é revoltante", afirmou o premiê britânico, David Cameron, durante um encontro com o presidente da França, Nicolas Sarkozy, em Paris. "Não podemos colaborar com uma revolução síria se os rebeldes não fizerem um esforço de juntar-se e organizar-se para que nós possamos ajudá-los", disse o líder francês. / AP