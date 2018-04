Forças de Assad intensificam bombardeio em Homs, dizem ativistas

As forças do presidente sírio, Bashar al-Assad, mataram neste sábado pelo menos quatro civis em uma operação com tanques e foguetes contra bairros dominados pela oposição na cidade de Homs, com o objetivo de acabar com uma revolta popular que exige a renúncia do líder, disseram ativistas.

"Essa é a ofensiva mais violenta desde o início dos ataques em Homs, há seis dias. Entre os quatro mortos, está uma mulher de 55 anos de idade. Eles foram mortos por um bombardeio que atingiu o edifício onde eles viviam, em Bab Amro", afirmou à Reuters, por meio de um telefone por satélite, o ativista da oposição Mohammad Hassan.

As mortes não puderam ser verificadas de forma independente. A Síria restringe o acesso à maioria dos jornalistas internacionais.

Vídeos colocados no YouTube mostraram um médico em um hospital em Bab Amro próximo ao corpo da mulher, que aparentemente foi atingida na cabeça.

"Esta é Ibtissam al-Dalati, mãe de três filhos. Estilhaços atingiram sua cabeça", afirmou o médico, segurando a cabeça fraturada e sangrenta da mulher. "Convoco os sírios para tomar as ruas e acabar com a repressão em Homs."