Forças de coalizão mantêm 7.300 prisioneiros de guerra As forças de coalizão estão mantendo 7.300 iraquianos prisioneiros e construindo um campo de detenção na cidade de Umm Qasr no sul do Iraque, que eventualmente poderá abrigar até 24 mil prisioneiros, disse o capitão do Exército John Della Jacono. Cada barraca deverá abrigar entre 15 e 20 prisioneiros. Não há nenhum plano para enviar os iraquianos ao campo de prisioneiros de Guantánamo, em Cuba, onde centenas de prisioneiros estão sendo mantidos desde sua captura no Afeganistão e em outros países envolvidos na guerra ao terrorismo, disse o capitão Jacono, acrescentando que eles permanecerão em Umm Qasr até o fim da guerra no Iraque. Veja o especial :