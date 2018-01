Forças de Israel começam a deixar QG de Arafat Tropas israelenses começaram a se retirar dos arredores do quartel-general de Yasser Arafat, no momento em que seis palestinos chegavam num comboio a uma prisão de Jericó, Cisjordânia, pondo fim a um cerco de mais de um mês do líder palestino. Os prisioneiros, acusados da morte de um ministro israelense, serão guardados por agentes americanos e britânicos.