Forças de Israel invadem Gaza e matam adolescente Soldados israelenses entraram em choque com militantes palestinos em Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza, matando um adolescente de 14 anos e demolindo diversas casas durante uma incursão que durou o dia inteiro, denunciaram funcionários palestinos. O Exército do Estado judeu alega ter sido recebido a tiros logo ao invadir Rafah - um freqüente foco de conflito entre israelenses e palestinos - em busca de túneis utilizados por traficantes de armas que se aproveitam da proximidade da fronteira com o Egito. Os militantes palestinos também teriam lançado granadas contra os militares de Israel. O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, condenou a incursão de hoje e um ataque realizado ontem, quando um helicóptero artilhado israelense disparou mísseis contra um carro no qual viajavam três militantes do Hamas. A escalada de violência protagonizada por Israel ocorre em meio à discussão sobre uma proposta de seu primeiro-ministro, Ariel Sharon, de retirar-se unilateralmente da maior parte da Faixa de Gaza e de alguns setores da Cisjordânia caso fracassem os esforços de paz entre as partes em conflito. O plano de Sharon prevê ainda a imposição unilateral de uma fronteira com os palestinos.