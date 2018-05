Forças de Kadafi atacam e invadem cidade rebelde estratégica

A artilharia de Muammar Kadafi bombardeou Ajdabiyah e suas forças abriram caminho pelo interior neste domingo, 10, no ataque mais determinado contra a cidade estratégica do leste em pelo menos uma semana. Segundo informações da aliança militar, porém, forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) destruíram 25 tanques líbios. Onze veículos teriam sido atingidos quando se aproximavam de Ajdabiyah e os demais, na periferia de Misrata, região rebelde.

"A situação no Ajdabiyah e Misrata é desesperadora para os libaneses que estão sendo brutalmente bombardeados pelo regime (de Kadafi)", disse em comunidado o tenente-general canadense Charles Bouchard, que comanda as operações da OTAN na Líbia.

Ajdabiyah foi o ponto de partida dos insurgentes na batalha de uma semana pelo controle do porto petrolífero de Brega, a oeste, e sua queda representaria uma importante derrota.

Os rebeldes disseram que as forças de Kadafi mataram pelo menos quatro soldados no segundo dia de luta por Ajdabiyah. Há estimativas, no entanto, de que ao menos 21 combatentes tenham morrido nos confrontos - 10 rebeldes e 11 homens leis a Kadafi. A artilharia de Kadafi bombardeou o lado ocidental durante toda a manhã e dois foguetes foram lançados contra o centro da cidade, no meio do dia. Os tiroteios eram constantes.

As ruas estavam desertas e rebeldes guardavam vários cruzamentos e rodavam a cidade em picapes.

Os rebeldes, que na maioria são inexperientes em batalhas, tentaram se reorganizar e se reequipar, mas não conseguiram manter o controle de áreas de Brega, na semana passada, contra as forças armadas de Khadafi, que dispõem de melhor armamento.

Missão de paz. Uma delegação da União Africana, liderada pelo Presidente sul-africno, Jacob Zuma, deve chegar a Trípoli neste domingo para tentar reiniciar as negociações de paz entre os dois lados.

Autoridades sul-africanas disseram que a delegação, que também incluiu os líderes da Mauritânia, Congo, Mali e Uganda, se reunirá com líderes rebeldes em Benghazi depois de falar com Kadafi.