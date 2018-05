Forças de Kadafi avançam na direção de Benghazi

Tropas do Exército da Líbia leais ao coronel Muamar Kadafi e forças da oposição travaram uma batalha neste sábado nas ruas de Ajdabiya, cidade considerada estratégica pelos dois lados na guerra civil. Mohammed Idris, diretor de um hospital local, disse que pelo menos oito pessoas foram mortas.

Enquanto isso, aviões militares da Otan (Organização do Tratado do Atlântico norte, a aliança militar liderada pelos EUA) destruíram 17 tanques das forças pró-Kadafi e atacaram depósitos de armas e munições.

A tomada de Ajdabiya permitiria às forças leais a Kadafi armar uma ofensiva por terra contra o principal reduto dos rebeldes, a cidade de Benghazi, 160 km a leste. As tropas de Kadafi se aproximavam de Benghazi quando os ataques aéreos da Otan começaram, há duas semanas, e foram obrigadas a recuar.

Também prosseguiram neste sábado os combates na cidade portuária de Misurata, a oeste. Segundo o general canadense Charles Bouchard, comandante das operações da Otan na Líbia, os aviões da aliança destruíram blindados "que disparavam contra civis" em Misurata e em Ajdabiya. Falando no centro de comando da Otan em Nápoles (Itália), Bouchard informou que os aviões da Otan também destruíram arsenais a leste de Trípoli, a capital líbia, onde as forças de Kadafi estariam se abastecendo para a ofensiva contra Ajdabiya.

Outro oficial da Otan disse que os aviões da aliança destruíram 17 blindados e danificaram outros nove; eles também teriam interceptado um Mig-23 das forças rebeldes que decolou de Benghazi e obrigado o avião a voltar ao aeroporto.

Em Trípoli, Kadafi fez sua primeira aparição pública em semanas, Ele visitou uma escola e a televisão estatal líbia mostrou imagens de crianças gritando "O povo quer Muamar, o líder". Vestindo um manto e um turbante marrons e usando óculos escuros, Kadafi não fez pronunciamentos.

A batalha por Ajdabiya indica que as forças de Kadafi mudaram suas táticas em face dos ataques aéreos da Otan. Unidades pequenas e de grande mobilidade, menos vulneráveis aos aviões da Otan, emboscaram um comboio de veículos dos rebeldes nos arredores da cidade. Enquanto a artilharia disparava contra a cidade, grupos pequenos de soldados se espalharam pelas ruas.

Abdul Fatah, morador de Ajdabiya que acabava de sair da cidade, disse aos jornalistas que os combates aconteciam em pleno centro. O combatente rebelde Salah Ali afirmou que as forças de Kadafi usaram metralhadoras pesadas e lançadores de granadas.

Em Misurata, a terceira maior cidade da Líbia, prosseguiram no sábado os combates intensos iniciados na sexta pelo controle da estrada que liga a cidade ao porto. Um médico disse à Associated Press pelo telefone que pelo menos sete pessoas morreram. A Cruz Vermelha informou que um navio com suprimentos médicos chegou ao porto de Misurata; um navio turco também aportou ali, para recolher cidadãos egípcios que não tiveram como deixar a cidade antes que os combates começassem. As informações são da Associated Press.