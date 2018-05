Forças de Kadafi avançam na direção de Benghazi Tropas do Exército da Líbia leais ao coronel Muamar Kadafi e forças da oposição travaram uma batalha hoje nas ruas de Ajdabiya, cidade considerada estratégica pelos dois lados na guerra civil. Mohammed Idris, diretor de um hospital local, disse que pelo menos oito pessoas foram mortas. Enquanto isso, aviões militares da Otan (Organização do Tratado do Atlântico norte, a aliança militar liderada pelos EUA) destruíram 17 tanques das forças pró-Kadafi e atacaram depósitos de armas e munições.