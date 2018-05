Forças de Kadafi invadem cidade da Tunísia Forças leais ao ditador Muamar Kadafi invadiram ontem uma cidade tunisiana próxima à fronteira com a Líbia. Testemunhas contaram 15 veículos militares líbios, equipados com armamento antiaéreo e lançadores de foguetes nas ruas de Dehiba, na Província de Tataouine. Segundo a emissora Al-Jazira, os soldados de Kadafi enfrentaram rebeldes e refugiados da Líbia que se abrigam na região, além de civis tunisianos. Pelo menos quatro combatentes líbios - três deles ligados a Kadafi - morreram. O governo da Tunísia enfureceu-se e afirmou que não tolerará "nenhuma repetição de tais violações". As forças de Kadafi tentavam desde quinta-feira tomar a fronteira dominada havia uma semana pelos rebeldes. Os invasores foram acompanhados até a fronteira líbia, segundo afirmou o governo de Túnis.