Forças de Kadafi mataram 10 mil na Líbia, diz oposição

"Nós temos agora cerca de 10 mil mortos por soldados de Kadafi, temos cerca de 20 mil desaparecidos e 30 mil feridos, 7 mil dos quais com risco de vida", disse Ali Al Isawi, representante dos insurgentes. "Nós queremos mais esforços pela proteção de civis contra esta agressão", afirmou, após participar de conversas com os ministros das Relações Exteriores da União Europeia em Luxemburgo. As informações são da Dow Jones.