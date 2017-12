Forças de ocupação suspendem toque de recolher em Bagdá As autoridades da coalizão que ocupa o Iraque anunciaram que, na madrugada de amanhã, será suspenso o toque de recolher em Bagdá. A Ponte 14 de Julho, que cruza o Rio Tigre, também será reaberta, como parte dos esforços para melhorar as condições de vida dos 5 milhões de moradores da capital. A iniciativa coincidirá com o início do Ramadã, o mês sagrado islâmico.