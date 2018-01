Forças de paz dirigem-se ao interior da Libéria Forças de paz provenientes de países da África Ocidental enviarão tropas para o centro-norte da Libéria neste sábado, entrando pela primeira vez no ainda conturbado interior do país, da onde milhares de civis fugiram nos últimos tempos, mesmo após o fim oficial da guerra civil liberiana. O coronel Theophilus Tawiah, chefe de estado-maior da força internacional, pediu aos cidadãos deslocados pela guerra que retornem para os campos de refugiados ou para seus lares, garantindo que tropas logo estariam, lá para protegê-los. ?Garantimos que tropas serão enviadas no fim de semana, portanto eles devem voltar para seus campos?, disse o militar. Ele acrescentou que haveria ?sérios problemas? se os refugiados se dirigissem à capital, Monróvia. A chegada das forças de paz em 4 de agosto, seguida pelo acordo de paz de 18 de agosto, acalmou a situação na capital do país, mas o centro-norte continua instável. Ainda há combates na cidade de Gbarnga, mas é impossível avaliar a extensão da violência no interior. Acredita-se que homens armados vêm intimidando a população e forçando-a a fugir, saqueando casas e grilando terras em seguida.