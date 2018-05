Forças de segurança da Síria recuam na capital

O presidente do Observatório Sírio para Direitos Humanos, sediado no Reino Unido, Rami Abdul-Rahman, disse que até a manhã deste domingo, tropas do governo haviam recuado para uma sede provincial e um edifício da agência de segurança no subúrbio de Douma, em Damasco. Ele não tinha informações sobre mortes.

O ativista Mustafa Osso, na Síria, confirmou que forças de segurança abandonaram Douma, mas disse que não tinha informações sobre confrontos.

A região centram de Damasco ficou, durante boa parte dos dez meses de insurreição, sob o rígido controle das forças leais ao presidente Bashar Assad. Mas seus subúrbios têm testemunhado intensos protestos antirregime. As informações são da Associated Press.