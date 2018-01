Forças de segurança do Hamas e da Fatah se enfrentam em Gaza A nova força de segurança do Hamas e forças rivais da Fatah entraram em conflito no começo de sexta-feira (horário local) nas ruas da Cidade de Gaza, segundo testemunhas. O tiroteio começou pouco depois da meia noite em frente a um prédio do parlamento palestino. Os tiros puderam ser ouvidos por toda a cidade, de acordo com relatos dos residentes. Dois policiais ficaram feridos, e seu estado de saúde ainda não é conhecido. A polícia palestina, composta em sua maioria por milicianos da Fatah, foi instruída pelo rádio para responder com força à qualquer ataque das "Forças de Assistência" do Hamas. A violência seguiu um dia de provocações entre os dois lados. O governo do Hamas distribuiu cerca de 3 mil homens ao longo da Faixa de Gaza, desafiando o veto do presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, que também é o líder da Fatah. Nesta quinta-feira, Abbas ordenou ao Ministério do Interior que retirasse imediatamente das ruas de Gaza os soldados da "Forças de Assistência", o que foi negado pelo Hamas. Não está claro o que motivou a troca de tiros, mas a polícia palestina - em sua maioria leal a Abbas - havia sido instruída por rádio a responder com energia a qualquer ataque perpetrado pelo grupo do Hamas.