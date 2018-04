Forças de segurança do Iêmen invadem hospitais

As rondas têm obrigado os hospitais a suspender operações e a rejeitar pacientes diante do temor de violência, citou o grupo em comunicado. "Tiroteios em hospitais colocam pacientes e servidores em grave risco e ameaçam acabar com o atendimento de saúde em Aden", disse a pesquisadora da organização no Iêmen, Letta Tayler.

Um representante de segurança do governo negou as invasões em hospitais, mas disse que foram nos locais para prender três procurados que atacaram postos de controle do governo. As informações são da Associated Press.