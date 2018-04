Forças de segurança do Paquistão matam 18 rebeldes Jatos do Paquistão atacaram esconderijos de militantes na região tribal próxima da fronteira afegã, matando 18 rebeldes, segundo uma graduada fonte. "As forças de segurança atacaram esconderijos militantes em diferentes áreas da região tribal de Mohmand, matando 18 militantes", afirmou o funcionário local Maqsood Amin Said.