Forças do governo sírio ocupam bairro de Damasco As forças de segurança do governo sírio ocuparam neste domingo o tenso bairro de Mazzeh, onde ontem foi morto o jovem manifestante Samer al-Khatib, durante um funeral em massa que se tornou o maior comício contra o regime visto em Damasco, afirmam ativistas. Mohammed Shami, porta-voz de ativistas na província de Damasco, disse que a maioria das lojas ficou fechada nos bairros de Mazzeh, Barzeh, Qaboon, Kfar Sousa e Jubar.