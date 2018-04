Forças do Paquistão matam 13 supostos insurgentes Forças militares do Paquistão mataram 13 supostos insurgentes hoje, durante ofensivas no país, perto da fronteira com o Afeganistão. Segundo o funcionário local Jahanzeb Khan, oito militantes morreram após um combate num posto de verificação na área de Bezod, em Orakzai. Em outra frente, ataques aéreos mataram mais cinco pessoas na área de Kasha.