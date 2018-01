Forças do Taleban deixam Cabul Depois de sofrerem importantes derrotas nos últimos dias, forças do Taleban deixaram Cabul, capital do Afeganistão, na madrugada desta terça-feira, informou a Associated Press. Testemunhas disseram à agência de notícias que os soldados do Taleban já não ocupavam mais as ruas da capital afegã. Do topo do Hotel Intercontinental de Cabul, era possível ver fileiras de veículos do Taleban indo em direção ao sul do país, provavelmente para Kandahar, onde fica a sede da milícia islâmica. A Aliança do Norte, que se opõe ao regime taleban, começou a ocupar a cidade e enviou picapes e caminhões cheios de soldados armados com rifles e lança-foquetes. Nos últimos quatro dias, a Aliança do Norte conseguiu ocupar a cidade de Mazar-i-Sharif e dominar praticamente todas as províncias do norte do Afeganistão. Hoje, forças da Aliança também ocuparam Herat, a mais importante cidade do oeste afegão. As forças de oposição haviam avançado contra a linha de frente do Taleban em Cabul na segunda-feira. Os soldados da Aliança do Norte controlaram bases militares que estavam sendo usadas pelo Taleban e fizeram uma patrulha pelas ruas de Cabul para procurar por soldados do Taleban e seus seguidores. Os corpos de dois árabes foram encontrados em uma rua que fica perto de um prédio da ONU. Junto dos corpos foram encontrados um rifle e lança-foguetes. Moradores de cabul andavam cautelosamente pela cidade e perguntavam: "Onde está o Taleban?". Eles também entraram em bases militares abandonadas, tentanto encontrar alguma objeto deixado para trás pela milícia islâmica. A metade sul do Afeganistão continua sob o controle do Taleban. Essa parte do país é formada por um terreno montanhoso e cheio de cavernas, onde se imagina que o terrorista Osama bin Laden esteja escondido. Leia o especial