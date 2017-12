Forças dos EUA atacam rebeldes em Faluja As forças norte-amercianas realizaram um ataque contra um suposto esconderijo de terroristas em Faluja, na manhã desta quarta-feira. Além disso, aviões dos Estados Unidos sobrevoaram a cidade durante a noite, informaram moradores. Segundo o exército, espiões haviam confirmado que dirigentes da rede terrorista do líder jordanense Abu Musab al-Zarqaui estavam reunidos em um prédio no sudoeste de Faluja. Três casas foram destruídas no ataque, mas seus moradores já estava em local seguro no momento da ação. O Hospital Geral de Faluja não deu informa??cões sobre vítimas.