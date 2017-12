Forças dos EUA celebram Natal e mantêm alerta em aeroporto de Kandahar Fuzileiros navais americanos que montavam guarda em um aeroporto de Kandahar, no sul do Afeganistão, declararam nesta terça-feira estado de alerta, preparando-se para uma possível ameaça durante o Natal. Ao mesmo tempo, as tropas americanas comemoravam a data com canções, atividades esportivas e uma ceia com peru enquanto lembravam de suas famílias. O chefe do Comando Central americano visitou dois porta-aviões. Disse que os EUA estão "a caminho... de acabar com o problema do terrorismo no mundo". As operações "se desenvolvem em muitos lugares para eliminar estes bolsões de terrorismo", disse o general Tommy Franks, acrescentando que a busca por Osama bin Laden nas cavernas de Tora Bora contiuará "até que tenhamos a segurança de que se encontra lá, e morto". No aeroporto de Kandahar se informou à imprensa que os fuzileiros navais e outras forças estavam em alerta após terem recebido informações sobre um possível aumento do perigo na zona. "Há uma série de fatores que nos levaram a declarar este estado de alerta mais amplo, e um deles é o das festas" de fim de ano, disse o major Chris Hughes, porta-voz dos marines. Outro porta-voz militar na sede do Comando Central na Flórida, EUA, disse não estar informado sobre o estado de alerta no Afeganistão. Ao mesmo tempo, no leste do país, as forças anti-Taleban detiveram um comandante afegão por seus supostos vínculos com Bin Laden, afirmou a agência afegã AIP, com sede no Paquistão. Awal Gul, que teve um papel crucial ao convencer os comandantes talebans a entregarem o governo da província de Nangarhar a um conselho de chefes tribais, foi detido no domingo. A agência disse que Gul havia ajudado a milícia Taleban quando suas forças invadiram Nangarhar em 1996, mas não mencionou sua suposta cumplicidade com a Al-Qaeda. Gul comandava uma unidade militar em Jalalabad, capital de Nangarhar, na fronteira com o Paquistão. Mohamed Zaman, chefe de defesa em Nangarhar, confirmou a detenção de Gul, segundo a AIP. Não se sabia se o comandante foi entregue às forças americanas, que têm sob sua custódia supostos membros do Taleban e da rede Al-Qaeda. Por sua vez, o novo governo se dedicava a avaliar as condições herdadas do regime taleban. "Esta é uma das maiores tarefas do novo governo. A magnitude da tarefa é aterradora", disse o ministro da Educação Rassool Amin, durante uma visita à destruída sede de seu ministério. "Começamos a partir do zero, de menos do que zero".