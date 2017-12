Forças dos EUA e xiitas anunciam nova retirada As forças dos Estados Unidos e os milicianos do clérigo xiita Muktada al-Sadr concordaram em se retirar de Najaf e Kufa e deixar a segurança das duas cidades a cargo de policiais iraquianos, informou o governador da região, Adnan al-Zurufi. Segundo Al-Zurufi, o acordo prevê que tanto a milícia de Al-Sadr como os americanos retirem suas forças de ambas as cidades, que contêm alguns dos locais mais reverenciados do islamismo xiita. A polícia iraquiana assumirá a responsabilidade plena da manutenção da segurança tanto em Najaf como em Kufa a partir da noite de hoje, informou o governador. "Todas as forças hostis, sejam da coalizão ou da milícia de al-Mahdi (como é chamado o grupo de Al-Sadr), devem sair de ambas as cidades sagradas e não permitir que nenhum se seus elementos retorne a elas", disse Al-Zurufi. De acordo com o coronel Brad May, comandante do 2º Regimento Blindado da Cavalaria dos EUA, os militares concordaram em retirar suas forças das zonas sensíveis de Najaf e Kufa. Segundo ele, as áreas sensíveis incluem a mesquita Imã Ali, em Najaf, e a mesquita de Kufa.