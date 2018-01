Forças dos EUA lançam missão para capturar Omar As forças americanas no Afeganistão lançaram uma missão para capturar o mulá Mohamed Omar, o líder do deposto regime Taleban, que provavelmente está nas montanhas ao noroeste de Kandahar, antiga fortaleza da milícia, informou o primeiro-ministro interino afegão, Hamid Karzai. Funcionários do Pentágono confirmaram ontem a missão, mas se recusaram a fornecer detalhes. Fontes do Comando Central, com base em Tampa, Flórida, disseram que não tinham informações sobre uma operação para capturar Omar. "Se ele (Omar) estiver lá, será detido", afirmou Karzai à Associated Press ontem à noite em Cabul. "Estamos decididos a vê-lo preso". Ele acrescentou que fuzileiros navais dos Estados Unidos lançaram uma operação para capturar Omar. No sul do Afeganistão, dezenas de membros das forças especiais tomaram helicópteros CH-46E Sea Knight em sua base em Kandahar, cidade onde nasceu o líder taleban. Os helicópteros, cada um com capacidade para transportar 25 soldados, se dirigiam ao noroeste da cidade. Um bombardeiro B-52 e um avião de combate voavam na mesma direção. Funcionários afegãos afirmam que Omar está escondido em uma área de Baghran, uma remota região montanhosa a cerca de 160 quilômetros de Kandahar. Uma fonte da inteligência americana disse ontem também acreditar que Omar esteja escondido naquele local. Qualquer medida contra Omar provavelmente incluiria membros das forças especiais americanas e grupos antitalebans afegãos. As forças especiais ajudariam a dirigir os ataques aéreos e proporcionariam aos afegãos ajuda e mantimentos. Leia o especial