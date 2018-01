Forças dos EUA matam três em caverna do Afeganistão Soldados americanos mataram três supostos insurgentes em um tiroteio num complexo de cavernas no sudoeste do Afeganistão, informou o Exército dos Estados Unidos nesta segunda-feira. O choque foi o primeiro reportado por militares americanos desde 7 de março, quando foi iniciada uma nova operação para intensificar a campanha contra insurgentes supostamente ligados ao Taleban e da rede extremista Al-Qaeda, liderada pelo milionário saudita no exílio Osama bin Laden. O tiroteio em questão aconteceu na manhã de sábado, quando dezenas de soldados, inclusive membros das forças especiais, vasculharam o complexo de cavernas a sudoeste de Qalat, capital da província de Zabul, cerca de 380 quilômetros a sudoeste de Cabul, a capital afegã, disse hoje o tenente coronel Bryan Hilferty. Em entrevista concedida na base aérea de Bagram, logo ao norte de Cabul, Hilferty disse que os soldados da coalizão também foram alvo de disparos, mas não houve feridos entre eles. De acordo com o porta-voz, os soldados detiveram cinco suspeitos nas cavernas no sábado. Outros oito suspeitos foram detidos ontem na mesma região.