Forças dos EUA não foram recebidas com flores em Bagdá A entrada da primeira tropa, blindados e carros de assalto em Bagdá não foi a cena de cinema que o secretário da Defesa, Donald Rumsfeld esperava e havia anunciado aos jornalistas, em Washington, há 20 dias. Não havia pessoas acenando com lenços brancos, as mulheres não pararam os soldados para oferecer frutas e vinho, não havia garotinhas com flores nas mãos. A população da capital não saiu às ruas. Enquanto espera a segunda fase da ofensiva - controlar parcialmente um setor de uma cidade de 5 milhões de habitantes não é exatamente uma ocupação - a força anglo-americana começa a mudar de formato. A 3a. Infantaria vai ceder a vanguarda para os grupos da 75a. Divisão, especializados em áreas restritas. Os ingleses dos batalhões de Guardas Irlandes, Regimento de Fuzileiros, da Real Infantaria Ligeira e do lendário Comando Black Watch - veteranos do enfrentamento aos rebeldes do IRA - foram mobilizados para essa etapa e serão integrados à ofensiva até na segunda-feira. O Quartel General britânico informava hoje que o deslocamento havia sido acelerado por meio de helicópteros Chinook H46 americanos. O tanque principal de batalha, uma das estrelas tecnológicas da violenta operação terrestre iniciada faz duas semanas a 500 quilômetros de distância, vai mudar de função. Quase tão grande quanto um ônibus, com 9,7 metros de comprimento, e mais pesado - marca 54,5 toneladas na balança - que a maior carreta articulada de estrada em uso no Brasil, a principal máquina de guerra das unidades couraçadas de assalto dos Estados Unidos não serve para as operações nas ruas estreitas de Bagdá. O canhão 120mm do Abrams, capaz de disparar munição supersônica feita com o duríssimo urânio exaurido, passará a guarnecer posições de grande alcance ou a fornecer apoio de fogo às ações de ocupação de ponto. O M1A-2 é um veterano da 1a. Guerra do Golfo. Há 12 anos, foi um fiasco: as duas turbinas de 1.500 shp sugavam areia e deixavam de funcionar. A resina condutora dos computadores de bordo derretiam ao sol. Os engenheiros da empresa fabricante, a General Dynamics, desenvolveram muito o projeto. Da versão utilizada em 1991 resta pouco mais que desenho. O tanque leva 4 tripulantes. O armamento secundário é composto por três metralhadoras (12.7mm antiaérea e 7.62mm giratória na torre; 7.62 mm coaxial) e um lançador de granadas de 40mm. Preço: US$ 3 milhões pronto para combate. Na luta urbana a melhor opção disponível é o blindado de infantaria M2 Bradley. O veículo mede 6,5 metros e pesa 22,9 toneladas. A arma principal é um canhão de 25mm de tiro rápido, mais um lançador de mísseis antiblindagem e uma metralhadora 7.62mm. No compartimento central seguem de 6 a 8 soldados equipados para entrar em ação, lançados por duas portas traseiras. O Bradley é anfíbio e dotado de sistema de proteção contra radiação e armas químicas ou biológicas.