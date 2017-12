Forças dos EUA no Afeganistão são atacadas Quatro foguetes foram lançados hoje contra as forças especiais dos Estados Unidos no Afeganistão, disse o porta-voz militar americano, coronel Roger King, na Base Aérea de Bagram. Um dos projéteis caiu a cerca de 400 metros ao norte da posição americana, nas redondezas de Gardez, província de Paktia, no sudeste do país. Os outros três caíram em uma vila vizinha. Segundo King, não há informações de danos ou feridos. A identidade dos atacantes também é desconhecida.