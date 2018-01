Forças dos EUA no Iraque ferem um saqueador Um dia após negar que tivessem uma política de disparar para matar os saqueadores no Iraque, os soldados americanos feriram um deles que fazia parte de um grupo a partir do qual, disseram os militares, foram feitos disparos contra os americanos. Os saqueadores dispararam contra os soldados nesta quinta-feira em Mosul, disse o Comando Central dos EUA. Os soldados responderam ao fogo e feriram um dos atiradores, enquanto outros quatro escapavam. "As forças da coalizão continuam patrulhando o Iraque para impor segurança a fim de criar condições para as operações de assistência humanitária", disse o Comando Central em uma declaração divulgada a partir dos escritórios das forças de ocupação no vizinho Kuwait. Não há informação sobre vítimas americanas mas, segundo o comando americano, o incidente "reflete a natureza perigosa" das funções de segurança no Iraque após o fim dos combates. Sob pressão para impor a ordem em uma capital ainda em estado anárquico, os comandantes militares americanos justificaram na quarta-feira seus esforços para impor segurança em Bagdá e disseram que perseguiam energicamente os saqueadores. Mas negaram uma versão de que tivessem autorizado disparar contra os desordeiros à primeira vista. Veja o especial :