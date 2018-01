Forças dos EUA são atacadas no Afeganistão Agressores não identificados dispararam ontem diversos foguetes contra forças norte-americanas estacionadas no Afeganistão durante o Natal. Segundo o comando de operações do Exército dos Estados Unidos, ninguém ficou ferido. Dois foguetes caíram perto de uma base norte-americana na conturbada cidade de Khost, no leste do país, disse o major Steve Clutter a jornalistas na Base Aérea de Bagram, quartel-general das forças de coalizão enviadas ao Afeganistão. Num incidente separado, um foguete foi lançado na terça-feira contra outra base norte-americana em Shkhin, mais ao sul, perto da fronteira com o Paquistão, disse Clutter.