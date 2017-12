Forças especiais procuram Bin Laden na Caxemira Forças especiais britânicas e norte-americanas buscam o terrorista Osama bin Laden na Caxemira, seguindo pistas provenientes do trabalho do serviço secreto. As informações do órgão de inteligência dão conta que o fundador e líder da Al-Qaeda haveria pedido proteção a um grupo fundamentalista islâmico, informou o Daily Telegraph em reportagem publicada na edição de hoje. De acordo com o jornal, soldados do grupo de elite britânico Serviço Aéreo Especial trabalham junto com os norte-americanos da Força Delta para descobrir o paradeiro do milionário saudita. O paradeiro de Osama bin Laden ainda é um mistério, mas várias hipóteses foram cogitadas para seu esconderijo. Desde que os Estados Unidos iniciaram o bombardeio do Afeganistão, falou-se sobre a possibilidade de ele ter procurado abrigo nas montanhas do próprio país, fugido para o vizinho Paquistão e até mesmo escapado a bordo de um navio para o Tadjiquistão ou o Usbequistão. Ontem confirmou-se que o terrorista não foi morto pelo míssil disparado por avião norte-americano no início deste mês. A aeronave (sem piloto) disparou contra um comboio da Al-Qaeda no complexo de cavernas de Zawar Khili, no oeste do Afeganistão. A vítima era parecida com Osama bin Laden. Segundo a reportagem do Daily Telegraph, a decisão de enviar as tropas de elite à Caxemira foi tomada depois da ida do primeiro-ministro britânico, Tony Blair, à Índia, Paquistão e Afeganistão, ocorrida no mês passado. Após a visita de Blair, chegou à região o secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, que recebeu um informe dos serviços de inteligência indicando que Bin Laden estava escondido nas montanhas da Caxemira, protegido pelo grupo paquistanês fundamentalista Harkat-ul-Mujahideen. A organização, de acordo com o jornal, teria uma ligação próxima com a terrorista Al-Qaeda e realizou recentemente vários seqüestros de ocidentais, entre eles dois britânicos que até o momento não foram libertados.