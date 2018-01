Forças francesas quase capturam Osama bin Laden O milionário saudita Osama bin Laden, líder da rede extremista Al-Qaeda, escapou por pouco da captura por tropas francesas no Afeganistão - talvez em diversas ocasiões -, disse nesta segunda-feira o general Henri Bentegeat, comandante das Forças Armadas da França. Apesar das tentativas frustradas, os soldados franceses estão determinados a capturar o líder da Al-Qaeda até o fim do ano, garantiu Bentegeat. "Nossos homens não estão muito longe", revelou ele à emissora de rádio Europe-1. "Em diversas ocasiões, chego a pensar que ele conseguiu escapar por pouco do alcance de uma rede que estava muito próxima." Bentegeat não revelou especificamente onde ou quando as fugas de Bin Laden ocorreram. Uma funcionária do Ministério da Defesa também recusou-se a fornecer detalhes. Acredita-se que Bin Laden esteja escondido nas escarpadas montanhas da fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Bentegeat informou que cerca de 200 militares franceses estão engajados no trabalho com as forças americanas no Afeganistão para rastrear supostos esconderijos usados por guerrilheiros da Al-Qaeda e da milícia fundamentalista islâmica do Taleban. "No Afeganistão, o terreno é extremamente favorável às fugas. Há redes subterrâneas por todos os lados", explicou Bentegeat. "Bin Laden simboliza o 11 de setembro de 2001 e com certeza não é totalmente inocente sobre o que aconteceu em Madri", comentou. Ao dizer que os soldados franceses pretendem capturar Bin Laden, ele ressalvou que sua eventual captura não conterá as atividades da Al-Qaeda. Ele qualificou a rede extremista como uma "hidra com várias cabeças". "Se cortarmos uma cabeça, surgirão outras. Mas por justiça e pelas inúmeras vítimas desses ataques monstruosos, isso é indispensável."