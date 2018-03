Forças indianas matam 11 separatistas na Caxemira Onze separatistas da Caxemira morreram hoje em conflitos com as forças de segurança da Índia no distrito de Poonch, a 250 quilômetros ao norte de Jammu, capital de inverno do Estado de mesmo nome. Segundo autoridades em Nova Délhi, os enfrentamentos continuam na linha de controle que marca a fronteira entre a Índia e o Paquistão. As mesmas fontes prevêem novos ataques de militantes separatistas, que têm bases no Paquistão. Na quarta-feira, um motorista suicida jogou um caminhão-bomba contra um edifício do parlamento em Srinagar, a capital de verão, causando a morte de 38 pessoas.